دولي

242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)، إلى 1310 أشخاص، بحلول نهاية يوم الأربعاء، بعدما توفي 242 شخصاً أمس.


ووصل عدد المصابين في إقليم هوبي، مركز تفشي المرض، إلى أكثر من الثلث خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 48206 أشخاص.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الخميس، أنه جرى رصد 14840 حالة إصابة جديدة في هوبي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وحسب البيانات الرسمية، فإنه تم شفاء 3441 شخصاً، بينما لا يزال أكثر من 33 ألفا آخرين، يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 5647 حالة خطرة.

وذكرت اللجنة، أنها بدأت تشمل الحالات التي جرى تشخيصها من خلال أساليب جديدة. 

وذكر التلفزيون الصيني، أنه تم إرسال 2600 عنصر إضافي من الأطباء والمسعفين التابعين لمختلف صنوف القوات المسلحة إلى ووهان، عاصمة هوبي، من أجل مكافحة (كورونا).

يأتي ذلك بالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء بشأن استقرار في عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس (كورونا) في الصين، محذرة مع ذلك من أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

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