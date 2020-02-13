سعد: شعبنا يثبت من جديد بأنه ضمانة لكل غيور على مصلحة الوطن



مجدداً ثناءه على ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن أمام مجلس الأمن الدولي، وهو الذي يتلقى دعم وتأييد أبناء شعبه في كافة أماكن تواجدهم، وكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الإسلامية، التي توحدت في دعمها لموقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، والمتمسك بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.







رام الله - دنيا الوطنأشاد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بخروج جماهير شعبنا إلى الشوارع، تعبيراً عن رفضها لصفقة القرن الأمريكية، التي لم تستوي لمستوى طموحاته السياسية والوطنية، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ما يعني تعارضها مع قواعدالقانون الدولي، ومع قرارات الشرعية الدولية، وتنادي بشطب حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.