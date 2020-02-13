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الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم

الرئيس اللبناني: كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم
الرئيس اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
توعد الرئيس اللبناني، ميشال عون، كل من تعدى على المال العام بالحساب القاسي، قائلاً: "كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم".

واعتبر عون، وفق صحيفة (الشرق الأوسط)، أن مرحلة جديدة بدأت مع نيل الحكومة الثقة، وذلك خلال استقباله عميد السلك القنصلي، القنصل العام لسنغافورة في لبنان، جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، حيث عبّر "عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته، بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة".

وقال عون: إن "الأزمات التي يعاني منها لبنان، ولا سيما منها المالية والاقتصادية باتت تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين، لقد سبق لي أن حذرت مما نحن مقبلون عليه، وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل؛ كي لا يخسر الكثير، إلا أننا مع الأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

ونفى عون أنه يحاول فصل نفسه عن غيره من المسؤولين، وأكد "ما زلت في موقع المسؤولية، وملزم تالياً بالمضي في إصلاح ما وصلت إليه الأوضاع، إلا أن التكلفة اليوم باتت أعلى من السابق، من هنا، فإننا جميعاً مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، وهذا لا يجوز، كما أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".

وأوضح أن مقولة "كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها.
 
وعن الأزمة المصرفة، قال: إن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها، زاد من حدتها، مبدياً ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته، بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.

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