قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم ورام الله

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين، واعتقلت فجر اليوم الخميس عددا من المواطنين من بيت لحم ورام الله، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الطيرة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلال الدبس، ومهند الدبس، وجدي ضراغمة بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



كما اعتقلت أحمد المالحي بعد اقتحام منزله في بيتونيا غرب رام الله.



وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال حي الطيرة برام الله والعيزرية بالقدس المحتلة، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.



وذكرت مصادر طبية أنها قدمت العلاج لعدد من المصابين في المواجهات.