أبو مرزوق يُهاجم صحيفة كويتية بشأن تصريحات نُسبت له حول إيران





وأضاف: "على إدارة (الجريدة) الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، مع تأكيدنا أن علاقاتنا مع أي دولة ليست على حساب دولة أخرى".



وكانت صحيفة (الجريدة) نقلت عن أبو مرزوق، أنه وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، معتبراً أن مكان (حماس) الطبيعي مع الدول العربية، وأن عليها من أجل مواجهة (صفقة القرن) التقارب مع العرب، لا مع إيران "المعزولة دولياً".



ووفق الصحيفة، فقد جاءت أقوال أبو مرزوق خلال اجتماع عقد في قطر أخيراً، وضم عدداً من قياديي الحركة من الخارج ومن الداخل، وحصلت (الجريدة) على معلومات حصرية عنه.



وأشار أبو مرزوق وفق الصحيفة، إلى أن "من يريد التهدئة مع إسرائيل لا يذهب إلى إيران من أجل ذلك، ولا إلى تركيا، بل إلى مصر والسعودية والدول التي باستطاعتها التأثير على البيت الأبيض، الذي يؤثر بدوره على تل أبيب، وكذلك على من يريد مواجهة صفقة القرن التحالف مع السعودية ومصر والأردن والإمارات، لا مع إيران المعزولة دولياً".



ونقلت (الجريدة) عن مصدر من حركة (حماس)، إن انتقادات أبو مرزوق تضاف إلى انتقادات أخرى من كبار قياديي الحركة في الخارج والداخل لهنية، والذي وصفه أبو مرزوق بأنه "يقوم مع نائبه صالح العاروري، بعمل كل ما يطلبه الجناح العسكري للحركة، دون الالتفات إلى مصالح حماس والشعب الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطننفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، ما نسب له من تصريحات في صحيفة (الجريدة) الكويتية.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا صحة لما نُسب لي في صحيفة الجريدة الكويتية، حول استبدال دول بأخرى في مواجهة (صفقة القرن)، وهو محض كذب وافتراء".