الشيخ: مقاطعة إسرائيل وأمريكا لمجلس حقوق الإنسان تحدٍ سافر للإجماع الدولي





وأوضح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ على مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، لمجلس حقوق الإنسان، على خلفية نشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات.وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن مقاطعة أمريكا وإسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بعد نشره قائمة الهيئات والشركات، التي تعمل بالمستوطنات، هو دليل على أن الشرعية الدولية والمؤسسات الأممية لا مكان لها في سياسات الدولتين، وهو تحدٍ سافر للإجماع الدولي، وسيادة منطق "الترهيب الكولونيالي".وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أمس الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.