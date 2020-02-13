مختصة بشؤون المرأة والشرطة والعشائر يعقبون على جريمة قتل المواطنة شكشك





بدوره، أكد مختار "صلح عشائري"، أبو يحيى الرملاوي، أن القضايا تحل بين أبناء الشعب بالعرف والعادات المتعارف عليها منذ القدم، حيث يتوجه طرف المشتكي لنا كلجنة إصلاح ونستمع له جيداً، ونذهب للطرف الآخر وهو أهل الزوجة، في حالة أن الخلافات هي خلافات زوجية.

وأضاف: أننا نتدخل بينهم بما يرضى -الله تعالى- وأن الحل العرفي لا يتنافى مع الشرع، و"أننا نطلب من الطرف الآخر بالتعهد على ألّا يرجع للتصرف السابق، ويكون مكتوباً بأوراق و"يوقعون عليه"، وفي حال الرجوع مرة أخرى للتصرف العدواني، تتوجه المشتكية لتحل المشكلة عن طريق المحاكم، وأن القضايا تكون من قضيتين إلى أربع قضايا بالشهر الواحد.

خاص دنيا الوطنأكدت مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي، أن مقتل المواطنة صفاء شكشك جريمة صعبة وبشعة، وأن قضايا العنف بشكل عام متواجدة في كل أنحاء العالم، مشيرة إلى أن من يوقع العنف ضد الطرف الأضعف، "هم بالأساس أشخاص معنفون".وذكرت الغنيمي لـ"دنيا الوطن T.V"، أنه وفق إحصائيات عام 2016، فقد تم قتل ست نساء بادّعاء الدفاع عن الشرف، وامرأتين بتهمة السرقة، بينما في عام 2017، تم قتل ثماني نساء، وأن النساء اللواتي قتلن في شجارات عددهن محدود.وأضافت: أن صفاء قتلت لخلافات عائلية وزوجية، والمسألة مختلفة، ويجب أن نتضامن جميعنا معها للدفاع عنها، من باب أنه لا يوجد ما يبرر القتل أو العنف تحت أي سبب من الأسباب، وليس هناك الحق لأحد أن يأخذ حقه بيده طالما أن هناك نظاماً سياسياً وحاكماً.وأكدت أن النساء اللواتي ادعى أولياؤهم أنهم قتلوا على أساس الشرف، منهن من أجبرت للاعتراف على جريمة لم ترتكبها، وأن من قام بفعل جريمة تحت السكر، وبإرادته الحرة، كان واعياً ومدركاً، أن هذه المواد ستذهب العقل، وقد يرتكب جرائم بشعة، وهو يتحمل كافة المسؤولية بشكل كامل.وأشارت، مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، إلى أن على مستويات العنف، فإنه متعدد، من إيذاء جسدي وعنف جنسي ونفسي، وأحياناً، يمارسون الضغط على المرأة لتتمنى أن "تخلص حياتها وتموت"، وهذه الحالات سجلت على انتحار، مضيفةً، أن هناك من قتلوا، بإجبارهم على تناول المواد المسممة لتموت حتى يتم تبرئة الجاني من تهمته وعقوبته.وأكدت الغنيمي، أن حاجز الخوف كسر لدى النساء بالتوجه للشرطة، وحسب أرقام النيابة العامة يوجد 1800 قضية للنساء المجني عليها عام (2018)، والنصف الأول من عام (2019)، توجه 923 امرأة، وهذه أرقام رسمية، مضيفةً، "أننا الآن أصبحنا عكس ما كنا عليه بالسابق، عندما كانت التدخلات العشائرية أوسع، وأننا الآن أصبح هناك مؤسسات مجتمعية ونسوية، سواءً مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، أو المراكز الأخرى، وهناك 15 مؤسسة تقدم الخدمات القانونية للنساء، وهناك ما يقارب من 400 الى 500 قضية سنوياً تأتي لنا".وأشارت إلى أن التوجه للمؤسسات بالسابق ليس سهل وكان يعتبرها الجميع أنها عيب وفضيحة، والآن عندما أدركوا أن المؤسسات تعمل عن الدفاع عنهم بشكل مجاني، خاصة وأن النساء المعنفات أغلبهم فقيرات، خاصةً، وأن الأهل أحيانا يكونون غير مستعدين لدفع أي مال لمساعدة البنات لطلب محامي، وتضطر المؤسسة لمساعدتها بشكل مجاني، والمؤسسات لا تكتفي بالمساعدة فقط بل بالوساطة الودية.وبيّنت، أنه لدينا نظام في المركز، حيث إذا أتت المرأة لقضايا قانونية كالحضانة أو النفقة، أو طلقت بيمين طلاق بدون إعطائها حقوقها، هذا يعتبر عنفاً قانونياً، ولكن يتبعه عنف شخصي، وفي هذه الحالة تتأثر بشكل نفسي، ولدينا مقر لخدمتهم من حيث الدعم النفسي، حتى النساء اللواتي لا يجدن أحداً يستقبلهم، يأتون للمؤسسة وتتلقى خدمات متكاملة.وأوضحت: أن النساء المعنفات لديهن توترات نفسية تحتاج لعلاجات، ونحن لدينا مستشارون نفسيون يقدمون لها خدمات الدعم، ونذهب لعرضها على طبيب أخصائي لتلقي خدمات الدعم النفسي.وفيما يخص حضانة الأولاد، لدينا ملتقى أسري، وبسبب الخلافات العائلية، نحن بقرار المحكمة، أنه بإمكانهم التوجه للمركز، ومتوفر لهم أجواء تسمح للطفل بالراحة النفسية.وأكدت، أن العنف بسبب قلة الدخل المادي، ونعمل لهم دراسة احتياجات، ويتم تعليمهم والتسويق لهم، ويعتبرون أن المؤسسات النسوية تحرض النساء، في حين أن هناك 400 ضية رفعتها 300 امرأة.وأشارت، إلى أن هناك جزءاً كبيراً من القضاء يقومون برفع دعوى ونحن نكمل المشوار، وأن المؤسسات تقوم بعملية توعية وورشات عمل كبيرة على مستوى القطاع وتوعي النساء ولدينا عيادة متنقلة، ويتم تقديم استشارات ميدانية، وليس عيباً تقديم الاستشارة، لأننا "نقدم خدماتنا بشكل سري، حتى في التقارير الادارية، والتي تقدمها الجهات المانحة، لا نذكر أي اسماء لأننا نحترم هذه الخصوصية للنساء، ونعطيهم اسم حركي لنعفيهم من فضح أسرارهم ومن قيود المجتمع".الشرطة وقضايا العنف الأسريمن جهتها، قالت أم محمد الناعوق، مدير دائرة الأسرة والطفولة بالشرطة: إن هذا القسم تم تأسيسه في سنة 2017، ونحن من البداية كنا أعضاء مندوبين من وزارة الداخلية في 2007، في شبكة حماية الطفولة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.وأضافت النعوق، لـ "دنيا الوطن TV": "نظراً لكوننا عنصراً أساسياً في هذا القسم، جعلنا أحد أقسام الشرطة الرئيسية، وتم اعتمادها في الهيكلية، ونوهت أنه هذا القسم يختص بقضايا النساء المعنفات، والأطفال المعنفين، وقضايا المشاهدة وقضايا الحضانة".وأوضحت: أنه يتم استقبال الحالات المعنفة في القسم بشكل مباشر، وكذلك المؤسسات الحكومية، والوزارات الحكومية، تتعاون معنا في هذا القسم وتحول لنا الحالات المعنفة، وبعدها يتم أخذ إفادة رسمية للحالة بالكامل، ويتم تحديد شكل المساعدة حسب رغبة الحالة، سواءً أن تكون بشكل قانوني أو بشكل ودي.وأشارت إلى أن هناك بعض الحالات التي تتقدم لنا بشكوى أنها تكون تتعرض لعنف شديد، ولكن تكون رغبتها بعدم ذكر اسمها في التحقيقات بأنها هي التي تقدمت بالشكوى، ونحن نلبي طلبها ونقدم المساعدة لها بدون وجودها داخل تحقيق، مبينة أن هناك أنواعاً للعنف، منه عنف جسدي أو عنف نفسي أو عنف جنسي، وكل هذا نتعامل معه داخل القسم.وقالت: إنه بعد أن يتم تدوين أقوالها بشكل رسمي، نحدد مستوى الخطر عليها، وإذا لاحظنا أن هناك خطراً على حياتها، يتم تعبئة نموذج موحد بشراكة مع الوزارات لتحويل الحالة إلى بيت الأمن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، أو لمركز حياة التابع لمركز الدراسات والأبحاث القانونية.وأوضحت أنه خلال تواجدها في بيت الأمن يتم متابعة الحالة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلة، وأخذ تعهد بشكل قانوني على الشخص المعنف، سواءً كان الزوج أو الأب أو الأخ، حيث يتم الإصلاح ما بينهم وإرجاع الحالة لبيتها.واستطردت النعوق، أن هناك بعض الحالات التي لا يمكنها أن تقدم شكوى بأنها معرضة للعنف، أو أنها لا تريد أن توضح أنها تعرضت لعنف، يتواصل معنا الجيران أو أي شخص أخر بأنها تعرضت لعنف، وبعدها يتم دراسة حالتاه بالتشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية والباحثين الاجتماعيين، بحيث نذهب الى بيتها بدون ظهور الشرطة في الأرجاء.وأوضحت أنه اذا تم اثبات أن الحالة معنفة، يتم أخذ تعهد بعد تعرضها للعنف مرة أخرى على الشخص المعنيف حسب موافقتها، وتوعية الحالة بأخطار العنف وتوجه لقسمنا في الشرطة اذا حصل أي عنف بعد ذلك.وأكدت أنه في حال تكرار العنف على الحالة المدرجة لدينا، يتم معاقبة الشخص بشكل قانوني، بإدراجه وعرضه على النيابة ومن بعدها المحكمة، وبعدها السجن إن استحق ذلك.وقالت أن هناك بعض الحالات النادرة لدينا، التي تعرضت الى العنف الجنسي وتم علاجها بشكل جذري، وفتاة تكون مغتصبة، وهناك بعض القضايا التي اطلعنا عليها منها تحرش جنسي، وأيضاً تم معالجتها بشكل جذري ومعاقبة الإنسان المعنف.ونوهت الناعوق أن هناك قضايا محاولة الانتحار، وهذه القضايا نتعامل معها بشكل خاص جداً وحذر، ويتم توعيتها ومتابعتها في قسم الإرشاد النفسي، وهناك قضية محاولة القتل التي تم إيقافها ومنعها، منها قضية أب حول قتل ابنته، ولكن تم منعه في اللحظة الأخيرة، ويتم الآن متابعتها وتقديم المساعدة لهم.وأضافت: "في قضايا القتل لنساء المعنفات، يتم دراسة الحالة المباشرة بوجود أطفال، ومن هو مؤتمن على الأطفال، إذا لم نجد من هو مؤتمن على الأطفال، بعدها يتم التنسيق مع قرية SOS، أو معهد الأمل للأيتام، ليداع الأطفال طرفهم، وإعالتهم، منوهة أن هناك قضايا قتل تم كشفها مثل قضية الشمال، الفتاة التي قتلها والدها، وقال إنها سافرت للخارج، ولكن بعد أخذ إفادة الشهود، اعترف بأنه قتل ابنته".وأوضحت أنه في قضية صفاء شكشك، تم التنسيق مع جمعية حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتأمين الأطفال، والآن الأطفال متواجدون لدى أهل الوالد، وأنا أصدرت أوامر لدراسة حالة أمان الأطفال، وتحويلهم بشكل سريع على معهد الأمل للأيتام أو قرية SOS.وقالت: إنه في قضايا الشرف، يتم معاقبة الجاني بشكل قانوني، ويتم إخضاعه للعقوبة، مبينة أن التدخلات العشائرية في قضايا التعنيف يكون بموافقة المعنفة بشكل رسمي، يتم أخذ تعهد على الجاني، وإذا لم يلتزم بالتعهد يتم معاقبته بدون موافقته.