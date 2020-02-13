أجواء غائمة جزئياً وارتفاع ملموس آخر يطرأ على درجات الحرارة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.