حماس تعلق على القائمة الأممية للشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات





واعتبرت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا (الكيان) العنصري ومحاصرته، وصولًا إلى محاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أرضهم لبناء المزيد من المستوطنات.



وتوقعت حركة حماس، من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها، معربة عن تطلعها إلى مزيد من الخطوات الحقيقية من المجتمع الدولي لحماية حقوق شعبنا الثابتة والعادلة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للخطر الشديد بسبب الرؤية الأمريكية الجديدة أو ما يسمى (صفقة القرن)، التي تمثل تزويرا للتاريخ وتعديا على حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.



رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة باسم الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية.