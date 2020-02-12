متحف ياسر عرفات يُطلق الزيارة الافتراضية الجديدة ويضيف ترجمة بخمس لغات

رام الله - دنيا الوطنأعلن متحف ياسر عرفات اليوم الأربعاء 12/2/2020، عن بدء تشغيل الزيارة الافتراضية الجديدة لضريح ومتحف ياسرعرفات على الموقع الالكتروني للمتحف (yam.ps، واستمرار العمل على تطوير ملائم ـ وكذلك إضافة ترجمة بخمس لغات على النظام الصوتي في المتحف وهي الألمانية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية إلى جانب اللغتين للمتحف العربية والإنجليزية.وصُممت الزيارة الإفتراضية لتتناسب مع جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، بحيث يتمكن الزائر أيضا من استخدام النظارة الخاصة (VRHS) مع الهاتف النقال للتحرك من منطقة عرض إلى منطقة أخرى.وتتيح الزيارة الافتراضية لأي مُتصفح عبر شبكة "الانترنت" الوصول "افتراضياً" إلى ضريح ومتحف ياسرعرفات للقيام بجولة حديثة وتصوير عالي الدقة وبـ360°، ما يُتيح للزائر تجربة مثيرة ومميزة الإطلاع على كافة المرافق والتفاصيل المعروضة في المتحف.ويهدف إطلاق هذه الزيارة إلى التشجيع على الزيارة الفعلية للمتحف، وكذلك إتاحة الفرصة لمن لا يتمكن من القيام بذلك في جميع أنحاء العالم للاطلاع على العرض المتحفي والرواية الفلسطينية لأحداث مائة عام من الصراع منذ مطلع القرن العشرين وحتى استشهاد ياسر عرفات في العام 2004.يذكر أن ترجمة اللغات المضافة تمت بشكل حرفي وبما يوفر تطابق في المعنى مع النص الأصلي العربي للمتحف.