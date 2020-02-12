السفير الفلسطيني بتركيا يَطمئن على فدائي السلة باسطنبول

بعثة فلسطين بكرة السلة

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رام الله - دنيا الوطن

اطمأن السفير الفلسطيني في تركيا، الدكتور فائد مصطفى، على بعثة فلسطين بكرة السلة، وعلى المنتخب الذي يعسكر في مدينة اسطنبول التركية، منذ العاشر من الشهر الجاري، ولغاية الثالت عشر من نفس الشهر، استعداداً لاستحقاق آسيا، ومباراة كازخستان، التي ستجري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة الكازخية.



وأكد السفير مصطفى، على متابعته للمنتخب بكافة تفاصيله، متمنياً له إقامة موفقة في اسطنبول، حاثاً إياه على بذل المزيد من التدريبات من أجل تشريف فلسطين في المحفل الآسيوي بكرة السلة، كونه السفير الرياضي المتجول للوطن في أرجاء العالم.



وأضاف السفير أنه والسفارة بأركانها في خدمة فدائي السلة، متمنياً من الله أن يحقق الفوز على كازخستان ويضع له قدماً في آسيا، وكل ذلك بهمة اللاعبين، الذين أخذوا على عاتقهم رفع الراية والعلم بقوة ومنافسة شديدة من أجل تحقيق ما نريد جميعاً.



ونقل السفير، تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، للفدائي، والذي يتمنى منه تحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني المتابع له في تصفياته السلوية، مؤكداً دعمه ومساندته لهم.



هذا وسيزور السفير مصطفى، البعثة السلوية الفلسطينية باسطنبول في اليومين المقبلين.