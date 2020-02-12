نتنياهو: من يقاطعنا سيُقَاطَع.. ونرفض قرار مجلس الأمن بكل حزم واشمئزاز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله- دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: من يقاطعنا سيُقَاطَع، مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز، ولا تأثير له، ولذا أوعزت بقطع جميع علاقاتنا معه، ولهذه الأسباب بالذات، اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة سوية معنا، عملنا خلال السنوات الأخيرة على سن قوانين في معظم الولايات الأمريكية، تنص على أنه يجب التحرك بحزم، ضد كل من يحاول مقاطعة إسرائيل.



وأضاف نتنياهو في بيان صحفي "لا أهمية لهذا المجلس، وبدلاً من الاهتمام بحقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل فقط لا غير، نرفض هذه المحاولة بكل حزم واشمئزاز".