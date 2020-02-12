شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنشر المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها ، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة بينها 94 شركة مقرها إسرائيل و6 شركات أميركية وأربع شركات هولندية وثلاث شركات بريطانية وشركتان فرنسيتان وواحدة مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايلاند.

وأكد ان اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها  وتنفيذها لولايتها يشكل ردا واضحا على موقف الادارة الاميركية ، التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات وبالتالي على الشركات العاملة فيها وتعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية

ودعا الدول المعنية، التي  لهذه الشركات مقرات في أراضيها الى توجيهها بضرورة وقف أعمالها في المستوطنات لمخالفتها للقوانين الدولية واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لسيادته على اراضيه، مثلما دعا منظمات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها ، حتى تمتثل للقانون الدولي، الى تنظيم حملة دولية واسعة تدعو لمقاطعة هذه الشركات العاملة في المستوطنات وضمها الى القائمة السوداء لجميع الشركات التي تقدم خدمات بأي شكل من الاشكال للمستوطنات والمستوطنين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وذلك من أجل تعزيز العدالة الدولية وتجفيف منابع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي  في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .

أخبار ذات صلة

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

قيادي بالجهاد يُعلّق على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس بمجلس الأمن

قيادي بالجهاد يُعلّق على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس بمجلس الأمن

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

أحمد بحر ورئيس البرلمان المغربي يبحثان جهود إفشال (صفقة القرن)

أحمد بحر ورئيس البرلمان المغربي يبحثان جهود إفشال (صفقة القرن)

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي