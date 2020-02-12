إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية، فيما اعتقل الاحتلال أسيرا محرراً جنوب الخليل.



وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال جنوب قلقيلية.



وأوضحوا أن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، ما أدى لإصابة طفل (14 عاماً) برصاصة "مطاطية" في فخذه، وشاب بركبته، إضافة لعشرات المواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المُحَرَر سليم محمد سليم مغنم، على حاجزٍ نصبته قرب المدخل الشمالي لمدينة يطا جنوب الخليل.