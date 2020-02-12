شؤون فلسطينية

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراو
رام الله - دنيا الوطن
شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، باسم القيادة الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، التي اصدرت اليوم، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وقالت في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:" نشيد بموقف السيدة باشيليت، المبدئي والشجاع، والتزامها بحقوق الإنسان، وإيفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط، التي تعرضت لها، ونؤكد على أن مجلس حقوق الإنسان، ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولقيم الحق والعدالة والإنسانية، ويؤكد على إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري".

ولفتت إلى أن إصدار القائمة، سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية، باعتبارها ملزمة قانونياً بوقف أنشطتها، كما أنه سيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات، كونها ستصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.

وطالبت عشراوي في ختام بيانها، الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان ضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي، والدولي الإنساني، كما أكدت على ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي عموماً على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبتها ومحاسبتها، وتحميلها وداعميها المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

قيادي بالجهاد يُعلّق على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس بمجلس الأمن

قيادي بالجهاد يُعلّق على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس بمجلس الأمن

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

تيسير خالد: يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ويدعو لمقاطعتها

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

إصابات خلال مواجهات بقلقيلية واعتقال فلسطيني بالخليل

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

وفد قيادي من فدا والسفير الصيني يبحثان العلاقات الثنائية

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

مصطفى البرغوثي يُرحّب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

أحمد بحر ورئيس البرلمان المغربي يبحثان جهود إفشال (صفقة القرن)

أحمد بحر ورئيس البرلمان المغربي يبحثان جهود إفشال (صفقة القرن)

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي