عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية



وقالت في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:" نشيد بموقف السيدة باشيليت، المبدئي والشجاع، والتزامها بحقوق الإنسان، وإيفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط، التي تعرضت لها، ونؤكد على أن مجلس حقوق الإنسان، ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولقيم الحق والعدالة والإنسانية، ويؤكد على إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري".



ولفتت إلى أن إصدار القائمة، سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية، باعتبارها ملزمة قانونياً بوقف أنشطتها، كما أنه سيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات، كونها ستصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.



وطالبت عشراوي في ختام بيانها، الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان ضمان وقف نشاطات هذه الشركات التجارية في المستوطنات، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي، والدولي الإنساني، كما أكدت على ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي عموماً على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبتها ومحاسبتها، وتحميلها وداعميها المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

رام الله - دنيا الوطنشكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، باسم القيادة الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، التي اصدرت اليوم، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.