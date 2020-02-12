دولي

إسرائيل تُجمّد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب "القائمة السوداء"

إسرائيل تُجمّد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب "القائمة السوداء"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تجميد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي، بسبب نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بالضفة الغربية.

وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن إسرائيل جمدت العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي، بسبب نشر القائمة السوداء.

وفي وقت سابق، أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان
 ميشيل باشليت، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإصدار القائمة، مشيراً إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليت لولايتها، يشكل تعزيزاً للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.

وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات، انتصار للقانون الدولي، وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي، أن العدالة الدولية، هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني، وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية، التي تستغلها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وطالب المالكي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالاطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات، بأن تنهي عملها فوراً مع منظومة الاستيطان، باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.

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