(بيتا) يستنكر منع الجانب الإسرائيلي إدخال لوازم قطاع تكنولوجيا للمعلومات





وأضاف أبو العون: "إن قرار الجانب الإسرائيلي التعسفي تجاه شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، سوف يؤدي إلى تفاقم العديد من المشاكل، وسوف يتسبب بتوقف كامل لكافة خدمات هذا القطاع الحيوي، يؤثر سلباً على كافة القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر فادحة لكافة الشركات المنطوية تحت هذا القطاع، والشركات المساندة الأخرى".





وناشد أبو العون، الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالضغط على الجانب الإسرائيلي؛ للعدول عن هذا القرار، والذي سيؤثر سلباً على استمرار هذا القطاع الحيوي، الذي يعاني أساساً من الحصار، والظروف الاقتصادية الصعبة.

رام الله - دنيا الوطناستنكر أحمد رامي أبو العون، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد أنظمة المعلومات- (بيتا) ما قام به الجانب الإسرائيلي من اتخاذ قرار بمنع إدخال كافة مستلزمات قطاع تكنولوجيا المعلومات، حتى إشعار آخر، وبدء تطبيق هذا القرار من أمس الثلاثاء، وذلك بإرجاع 11 شاحنة محملة بأجهزة ومعدات خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنع إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك رغم من حصولها على كافة التصريحات اللازمة لدخولها لقطاع غزة.