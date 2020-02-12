مجدلاني: القيادة ستُتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات عبر الوسائل القانونية

وقال مجدلاني، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القيادة الفلسطينية، سوف تتابع هذا الملف عبر كافة الوسائل القانونية، باعتبار هذه الشركات، ترتكب انتهاكاً للقانون الدولي، والشرعية الدولية.





وأضاف مجدلاني، الاستيطان جريمة، يعاقب عليها القانون، ونشر هذه القائمة تعرية لكافة الشركات، والتي ستلاحقها يد العدالة، مشيراً إلى أن القائمة التي طال انتظارها، ورغم كافة المحاولات وسياسة الابتزاز، التي اتبعتها دولة الاحتلال، وبدعم وغطاء أمريكي إلا أنه تم نشرها، بما يؤكد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.





وتابع مجدلاني: على تلك الشركات، سرعة الرحيل وإغلاق مكاتبها وفروعها في المستوطنات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات، خطوة تأتي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخطوة متقدمة لملاحقتها ومحاكمتها.