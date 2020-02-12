ليبرمان يُهاجم نتنياهو ويطالبه بالاستقالة من زعامة حزب (ليكود)

هاجم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، مجدداً مطالبته بالاستقالة.





وقال ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "من ناحيتي انتهى عهد نتنياهو، ومن الأفضل له أن يستقيل بكرامة، بدلاً من أن يستمر بالتمسك في الحكم".





وتابع: "أنا شخصياً ألتقي مع أعضاء من حزب ليكود، يقولون لي أن الحزب أصبح حزب عبادة شخص، وهم مقتنعون ومتأكدون بأنه يتوجب على نتنياهو الذهاب من أجل مصلحة الحزب".





رام الله - دنيا الوطن