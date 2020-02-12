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ليبرمان يُهاجم نتنياهو ويطالبه بالاستقالة من زعامة حزب (ليكود)

ليبرمان يُهاجم نتنياهو ويطالبه بالاستقالة من زعامة حزب (ليكود)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، مجدداً مطالبته بالاستقالة.

وقال ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "من ناحيتي انتهى عهد نتنياهو، ومن الأفضل له أن يستقيل بكرامة، بدلاً من أن يستمر بالتمسك في الحكم".

وتابع: "أنا شخصياً ألتقي مع أعضاء من حزب ليكود، يقولون لي أن الحزب أصبح حزب عبادة شخص، وهم مقتنعون ومتأكدون بأنه يتوجب على نتنياهو الذهاب من أجل مصلحة الحزب".

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