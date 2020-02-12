قيادي بالجهاد يُعلّق على التهديدات الإسرائيلية للرئيس عباس بمجلس الأمن



وقال المدلل لـ "دنيا الوطن": "كان المطلوب من الرئيس محمود عباس، أن يعلن موقف الشعب الفلسطيني في خطابه بالأمم المتحدة، ولأن تكون نهايته شهيداً، كما سابقه أبو عمار، أفضل ألف مرة، من أن يستمر مع الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات أو الاتفاقيات".



وأضاف: "هذه طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، فهو عدو مجرم لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات".

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد الدكتور أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يؤمن بالاتفاقيات ولا بالسلام، ولا يفهم إلا لغة التهديد.جاء ذلك، تعقيباً على تهديد مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي داني دانون، خلال كلمته أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطلب إزاحته.