شؤون فلسطينية

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: إن حركته رحبت بوفد منظمة التحرير الفلسطينية، متابعاً: "رحبنا بوفد المنظمة للقاء الكل الفلسطيني، ردوا علينا "نريد لقاء ثنائياً فقط".

وأضاف رضوان، في تصريحات تلفزيونية: "نؤكد ترحيبنا بوفد منظمة التحرير الفلسطينية، للقدوم لقطاع غزة، ونرحب بوفد المنظمة، بحضور وطني كامل لفصائل المقاومة، وفصائل العمل الوطني".

وتابع: "لغة الاستجداء على موائد اللئام الأمريكية والصهيونية لا تنتج شيئاً، ونريد مواقف صريحة وواضحة، وإجراءات عملية على أرض الواقع من السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس".

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