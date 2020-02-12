رضوان: وفد منظمة التحرير طلب لقاءً ثنائياً فقط ورحبنا بلقاء للكل الوطني

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: إن حركته رحبت بوفد منظمة التحرير الفلسطينية، متابعاً: "رحبنا بوفد المنظمة للقاء الكل الفلسطيني، ردوا علينا "نريد لقاء ثنائياً فقط".



وأضاف رضوان، في تصريحات تلفزيونية: "نؤكد ترحيبنا بوفد منظمة التحرير الفلسطينية، للقدوم لقطاع غزة، ونرحب بوفد المنظمة، بحضور وطني كامل لفصائل المقاومة، وفصائل العمل الوطني".





وتابع: "لغة الاستجداء على موائد اللئام الأمريكية والصهيونية لا تنتج شيئاً، ونريد مواقف صريحة وواضحة، وإجراءات عملية على أرض الواقع من السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس".

رام الله - دنيا الوطن