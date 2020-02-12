صحيفة إسرائيلية تكشف طلباً خاصاً من نتنياهو لمؤسس فيسبوك ورد الأخير
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تفاصيل طلب خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج.
وقالت الصحيفة: "رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج واشتكى له تأثير الفيس بوك ضد ناخبيه في الحملات الانتخابية".
وأضافت الصحيفة: "نتنياهو طلب من مارك ضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل معقول ومنصف، ورد عليه زوكربيرج إن الشركة ستكون متيقظة بشأن هذه القضية".
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