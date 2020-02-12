صحيفة إسرائيلية تكشف طلباً خاصاً من نتنياهو لمؤسس فيسبوك ورد الأخير

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تفاصيل طلب خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج.





وقالت الصحيفة: "رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج واشتكى له تأثير الفيس بوك ضد ناخبيه في الحملات الانتخابية".





وأضافت الصحيفة: "نتنياهو طلب من مارك ضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل معقول ومنصف، ورد عليه زوكربيرج إن الشركة ستكون متيقظة بشأن هذه القضية".



رام الله - دنيا الوطن