مصطفى البرغوثي يرحب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

رحب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بنشر مفوضية حقوق الإنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تضم 122 شركة تخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بعملها في مستعمرات استيطانية غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال البرغوثي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان نشر القائمة السوداء تأخر كثيرا بسبب الضغوط الأمريكية التي فشلت في النهاية في منع نشر القائمة.



وأكد البرغوثي أن حركات المقاطعة المحلية و العالمية ستشن حملة واسعة لفرض المقاطعة الشاملة على هذه الشركات، ولمعاقبتها على تعديها على الشعب الفلسطيني وخرقها للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.



ودعا البرغوثي الدول الأوروبية و البنوك العالمية إلى فرض مقاطعة فورية على البنوك العاملة في المستعمرات الاستيطانية ومنها بنوك ديسكونت ،وهبوعليم، ولئومي وفيرست ناشينال، وبانك اف جيروسالم، وميونسبال.



أكد االبرغوثي على ضرورة المقاطعة الشاملة لشركات الغاز والاتصالات مثل بيزك وهوت موبايل وهوت للإتصالات وغيرها من الشركات المائة واثنتين وعشرين العاملة في المستوطنات.





رام الله - دنيا الوطن