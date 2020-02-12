أحمد بحر ورئيس البرلمان المغربي يبحثان جهود إفشال (صفقة القرن)

احمد بحر

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، بجهود رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، الهادفة لإفشال صفقة القرن، جاء ذلك أثناء اتصال هاتفي أجراه بحر، صباح اليوم الأربعاء مع المالكي.



وثمن بحر، المواقف المتقدمة للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً وبرلماناً تجاه القضية الفلسطينية، لافتاً للجهود والإجراءات التي اتخذها البرلمان المغربي مؤخراً لإفشال ما يسمى بـ" صفقة القرن" شاكراً لرئيس البرلمان المغربي والأعضاء كافة هذه الجهود البرلمانية التي وصفها بأنها تعبر عن قناعات الشعوب.



من ناحيته شدد المالكي، أثناء المكالمة على مواقف بلاده الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، معتبراً الجهود التي يبذلها البرلمان بمثابة أقل الواجب تجاه فلسطين.



