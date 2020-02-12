شؤون فلسطينية

وزير فلسطيني يُطالب بحظر سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية دولياً

وزير فلسطيني يُطالب بحظر سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية دولياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وطالب العسيلي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، دول العالم، بالعمل على إنهاء عمل هذه الشركات بأرض فلسطين، والتي سيتم ملاحقتها ومحاسبتها حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وليس الاكتفاء بوسمها كونها مخالفة للقانون الدولي.

ولفت العسيلي إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات، تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنوياً، جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج). 

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