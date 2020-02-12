شؤون فلسطينية

نتنياهو يُعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحماس والجهاد

نتنياهو يُعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحماس والجهاد
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".

وأجاب نتنياهو، وفق إذاعة الجيشس: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائيا، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف".

وفي وقت سابق، هدد نتنياهو حركة حماس، بضربة غير مسبوقة، حيث نقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس".

وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت"، متابعاً: "لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، لكنكم ستتذكرون ما قلته".

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