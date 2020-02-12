أبو عيطة: لا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن

شدد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، على ضرورة أن لا يكون لكل فصيل فلسطيني برنامج منفرد في مواجهة (صفقة القرن) الأمريكية.



وقال أبو عيطة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "لا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد في مواجهة صفقة القرن، ولا يجوز أن يكون لدينا بفتح خاص بنا ومشروع بحماس خاص بها، فلدينا منظمة التحرير التي تنضوي في إطارهما كل الفصائل وحماس والجهاد مرحب بهم للانضمام".



وأضاف أبو عيطة: "جاهزون بحركة فتح للبدء بحوار وطني شامل من أجل الالتقاء على مصلحة وطنية مشتركة يلتف الجميع حوله حتى لا تكون برامجنا مشتتة".





وأكمل أبو عيطة: "نعترف ونقرب بصراحة بأن هناك فشل كبير في تحقيق الوحدة الوطنية، واليوم نحن نقول انننا متحدون على قلب رجل واحد لإفشال صفقة القرن وهذه المؤامرة".



وتابع: "لغتنا اليوم تمثل دعوة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي للاتفاق معنا على برنامج موحد نواجه من خلاله صفقة القرن، هذه التضحيات لو قدر لها أن تقدم، والكل سيحسب لها الف حساب وشعبنا سيكون في موقف أقوى بمواجهة الإدارة الأمريكية".



خاص دنيا الوطن