شاهد: جيش الاحتلال يطور منظومة دفاعية جديدة للتصدي لحوامات غزة

وأوردت القناة أن سلطة تطوير الوسائل القتالية الإسرائيلية "رافائيل" أكملت بنجاح سلسلة تجارب على منظومة لاعتراض طائرات صغيرة دون طيار وطائرات رباعية المراوح.





وأشارت القناة، إلى أن تلك المنظومة الجديدة تعمل بواسطة أشعة ليزر شديدة القوة، قادرة على رصد الأهداف وتدميرها في أي وقت من النهار أو الليل والتعامل مع عدة أهداف في آن واحد، حتى وإن كانت 3 أهداف، وإن كانت تقوم بمناورات.



وأوضحت القناة، أن شركة "رفائيل" تقوم حاليا أيضا بتطوير منظومة ليزر بالتعاون مع شركة "ألبيت" الإسرائيلية، على أن تنصب هذه المنظومة الدفاعية في منطقة غلاف غزة.











رام الله - دنيا الوطنقالت قناة إسرائيلية، إن جيش الاحتلال نجح في تطوير منظومة دفاعية جديدة، تشكّل تغيرا نوعيا للدفاعات الجوية الإسرائيلية.وحسب القناة، فإن المنظومة الدفاعية الجديدة تعمل بأشعة الليزر، وهي منظومة قادرة على اعتراض طائرات دون طيار ومروحيات.