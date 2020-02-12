شؤون فلسطينية

عريقات يرحب بإصدار قاعدة البيانات ويعتبره انتصاراً للحق الفلسطيني وللقانون الدولي

عريقات يرحب بإصدار قاعدة البيانات ويعتبره انتصاراً للحق الفلسطيني وللقانون الدولي
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بعمل الشركات المتواطئة في الإستيطان والإحتلال. 

ووصف عريقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، هذه الخطوة بالإنتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي في الوقت الذي يعزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة ترامب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

وأكد عريقات، أن إصدار هذه البيانات سيظهر إنتهاك هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي بسبب عملها مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تحرم شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والسيطرة على أرضه ومقدراته وموارده الصبيعة. 

وقال: "إن هذه الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وثمن عريقات القرار الشجاع الذي اتخذته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت لإلتزامها بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان وإحترام القانون الدولي.  

وأضاف: "بعد أربع سنوات من إصدار القرار، جاء هذا الإنجاز ليعزز ويرسخ مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الشرعية الدولية في مجابهة الهجمة الشرسة والضغوط المكثفة التي تسلطها إدارة ترامب على هذه المؤسسات والعاملين فيها من أجل عرقلة قيامها بوظيفتها القانونية والإنسانية الموكلة إليها من قبل المجتمع الدولي".

وإعتبر عريقات هذه الخطوة ذات أهمية كبرى، بإعتبارها تساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الإستيطان غير الشرعي.

ودعا أعضاء المجتمع الدولي إلى الحذو حذوها نحو تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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