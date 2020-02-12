"الرباعية الدولية" تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين جون كلارك، اليوم الأربعاء، تحرك الرباعية الدولية بشأن قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، واتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين اتجاه القرار الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لبحث تداعيات قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الفلسطينية، وإرجاعها شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية عبارة عن زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطبية لأغراض التصدير إلى الولايات المتحدة الامريكية والسويد وتركيا وغيرها من البلدان.



ووضع العسيلي، رئيس البعثة، في صورة تداعيات القرار الإسرائيلي ورد الحكومة الفلسطينية على هذا القرار الاسرائيلي بوقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة المعاملة بالمثل.



كما بحث الطرفان، الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي ذات الصلة بالاستيراد والتصدير وغيرها من القضايا المشتركة لافتا إلى اهمية تقديم المساعدة الدولية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.