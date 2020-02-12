شؤون فلسطينية

بدران: قادة الاحتلال مكانهم الطبيعي في المحاكم بتهم الإرهاب

بدران: قادة الاحتلال مكانهم الطبيعي في المحاكم بتهم الإرهاب
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن المكان الطبيعي لقادة الاحتلال الإسرائيلي هو أمام المحاكم الدولية ليحاكموا بتهم الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال بدران في تصريح صحفي: "رابين وأولمرت كما نتنياهو. ومعهم ضباط جيشهم وجنوده. هم مجموعات من القتلة والإرهابيين، وافعالهم ابعد ما تكون عن سلوك الدول الطبيعية. بل هم اقرب الى رجال العصابات رغم محاولاتهم المستمرة لتحسين صورتهم امام العالم"، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وأضاف القيادي الفلسطيني أن "إجرام هؤلاء واضح ومتواصل وعن سبق إصرار ويشهد على ذلك آلاف كثيرة من الشهداء والجرحى والأسرى وأصحاب البيوت المهدمة والأراضي المصادرة".

وتابع أن "هؤلاء محتلون ونحن نقاتلهم فقط لانهم محتلون وليس لأي سبب آخر. وهذه القيادات مكانها الطبيعي أمام المحاكم الدولية بتهم الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أما نحن فواجبنا دوما مقاومة المحتل ".

ويأتي تصريح القيادي بدران بعد لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في نيويورك على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي أمس.

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