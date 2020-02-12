شؤون فلسطينية

ضميري: الوقفة الجماهيرية العظيمة علامة فارقة في اسقاط "صفقة القرن"

ضميري: الوقفة الجماهيرية العظيمة علامة فارقة في اسقاط "صفقة القرن"
عدنان ضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية
رام الله - دنيا الوطن
اكد اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، أن الوقفة الجماهيرية التي شارك فيها عشرات الاف المواطنين من مختلف ارجاء الوطن وقطاعاته المختلفة في مدينتي رام الله وغزة امس، ان الشعب الفلسطيني هو الضمانة الاكيدة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال لقاء عقده اليوم مع المفوضين السياسيين لهيئة التوجيه السياسي والوطني في كافة محافظات الوطن ومدراء الادارات في الهيئة.

واضاف، في كلمته التي وصلت "دنيا الوطن": "إن يوم امس كان يوما عظيما وعلامة فارقة في اسقاط "صفقة القرن" ومساندة الرئيس محمود عباس في خطابه بمجلس الامن الدولي، ووجه التحية لكل من شارك فيه للدفاع عن كرامة شعبنا وحقوقه وساند الرئيس في مسعاه لوأد الصفقة الامريكية الاسرائيلية ونزع اي شرعية ورفضها كأساس لأي حل او مفاوضات لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".

واضاف ان خطاب الرئيس عباس بمجلس الامن عبر عن آمال وتطلعات كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وانه خاطب ممثلي الدول الاعضاء في المجلس وكل حكومات الدول وشعوبها بلغة العدل، لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي من صفقة القرن، وحماية القانون الدولي والمرجعيات السياسية الدولية ورفض التفرد في طرح المشاريع التي تخدم الاحتلال بالدرجة الاولى.

واشاد بمواقف العديد من دول العالم التي عبرت عن تمسكها بالشرعية الدولية ممثلة بمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة وقراراتها، بفعل العمل الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لمواجهة "صفقة القرن".

وقال: "ان الرئيس واجه خلال الايام الماضية ضغوطا دولية كبيرة من عدة جهات لثنيه عن طرح مشروع قرار على مجلس الامن يرفض الصفقة، وتلقى تهديدا مباشرا من مندوب اسرائيل في جلسة مجلس الامن وهذا موقف غير مسبوق داخل اروقة المنظمة الدولية".

من جهة اخرى ناقش اللواء ضميري التقرير السنوي لانجازات الهيئة خلال العام المنصرم، وخطة العمل لهذا العام، لتحقيق الاهداف المرجوة المنسجمة مع الخطة الوطنية الاستراتيجة والبرامج المنبثقة عنها.




أخبار ذات صلة

نتنياهو يعلق على اجتماع عباس أولمرت في نيويورك

نتنياهو يعلق على اجتماع عباس أولمرت في نيويورك

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

"الرباعية الدولية" تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات و&#34;الخارجية&#34; ترحب

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات و"الخارجية" ترحب

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

"الرباعية الدولية" تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار

اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار

خلال مهرجان شعبي.. سياسيون ونقابيون بريطانيون يرفضون &#34;صفقة ترامب&#34;

خلال مهرجان شعبي.. سياسيون ونقابيون بريطانيون يرفضون "صفقة ترامب"

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي