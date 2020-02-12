ضميري: الوقفة الجماهيرية العظيمة علامة فارقة في اسقاط "صفقة القرن"













رام الله - دنيا الوطناكد اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، أن الوقفة الجماهيرية التي شارك فيها عشرات الاف المواطنين من مختلف ارجاء الوطن وقطاعاته المختلفة في مدينتي رام الله وغزة امس، ان الشعب الفلسطيني هو الضمانة الاكيدة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.جاءت اقوال اللواء ضميري خلال لقاء عقده اليوم مع المفوضين السياسيين لهيئة التوجيه السياسي والوطني في كافة محافظات الوطن ومدراء الادارات في الهيئة.واضاف، في كلمته التي وصلت "دنيا الوطن": "إن يوم امس كان يوما عظيما وعلامة فارقة في اسقاط "صفقة القرن" ومساندة الرئيس محمود عباس في خطابه بمجلس الامن الدولي، ووجه التحية لكل من شارك فيه للدفاع عن كرامة شعبنا وحقوقه وساند الرئيس في مسعاه لوأد الصفقة الامريكية الاسرائيلية ونزع اي شرعية ورفضها كأساس لأي حل او مفاوضات لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".واضاف ان خطاب الرئيس عباس بمجلس الامن عبر عن آمال وتطلعات كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وانه خاطب ممثلي الدول الاعضاء في المجلس وكل حكومات الدول وشعوبها بلغة العدل، لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي من صفقة القرن، وحماية القانون الدولي والمرجعيات السياسية الدولية ورفض التفرد في طرح المشاريع التي تخدم الاحتلال بالدرجة الاولى.واشاد بمواقف العديد من دول العالم التي عبرت عن تمسكها بالشرعية الدولية ممثلة بمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة وقراراتها، بفعل العمل الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لمواجهة "صفقة القرن".وقال: "ان الرئيس واجه خلال الايام الماضية ضغوطا دولية كبيرة من عدة جهات لثنيه عن طرح مشروع قرار على مجلس الامن يرفض الصفقة، وتلقى تهديدا مباشرا من مندوب اسرائيل في جلسة مجلس الامن وهذا موقف غير مسبوق داخل اروقة المنظمة الدولية".من جهة اخرى ناقش اللواء ضميري التقرير السنوي لانجازات الهيئة خلال العام المنصرم، وخطة العمل لهذا العام، لتحقيق الاهداف المرجوة المنسجمة مع الخطة الوطنية الاستراتيجة والبرامج المنبثقة عنها.