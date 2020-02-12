شؤون فلسطينية

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التهميش

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التهميش
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم، أن  مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية الاجتماعية ستعكس بشكل أساسي تحولاً حقيقياً في منطلق عمل الوزارة من الاغاثة إلى التنمية، وأن هذا التحديث يأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية، ورؤية الوزارة التي لا تقتصر على حماية الفقراء والمهمشين، ولكن أيضاً مساعدتهم على النمو وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، ليتمكنوا من الاستقلال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين.

و جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لقطاع التنمية الاجتماعية لمناقشة تحديث استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.

وأضاف مجدلاني، في كلمة وصلت "دنيا الوطن"، أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى بناء سجلات وطنية ونظم معلومات تسمح بتكامل العمل في رسم سياسات اجتماعية تنموية، وسياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفقراء والمهمشين  لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لهم، كما وتسعى إلى توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، لما يشكل من رافعة لتخفيف العبء على المساعدات النقدية في فلسطين.

وأشاد د. مجدلاني بما تم انجازه من قبل الطواقم العاملة في الوزارة والذي تحقق في عملية التحديث والمراجعة للاستراتيجية، وتطويرهم لمصفوفة الأهداف وأدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ استراتيجية قطاع التنمية.

 كما أشاد بالفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لقطاع التنمية الاجتماعية ودوره في الدعم والمشاركة كجزء من قطاع التنمية الاجتماعية، وقدم شكره الجزيل لليونيسف على ما قدمته من دعم فني لانجاز تحديث الاستراتيجية.










أخبار ذات صلة

نتنياهو يعلق على اجتماع عباس أولمرت في نيويورك

نتنياهو يعلق على اجتماع عباس أولمرت في نيويورك

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

"الرباعية الدولية" تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات و&#34;الخارجية&#34; ترحب

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات و"الخارجية" ترحب

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

وفد قيادي من (فدا) يبحث مع السفير الصيني العلاقات الثنائية وأحدث التطورات

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

هيئة الأسرى: أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله المؤلمة على يد جنود الاحتلال

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

"الرباعية الدولية" تبحث قرار منع إسرائيل الصادرات الفلسطينية

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

وزارة الاعلام: 25 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

سلطات الاحتلال تخطر بهدم أربعة منازل وتستولي على مركبة شرق يطا

اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار

اليابان تقدم مساعدات مالية جديدة لفلسطين بنحو 33 مليون دولار

خلال مهرجان شعبي.. سياسيون ونقابيون بريطانيون يرفضون &#34;صفقة ترامب&#34;

خلال مهرجان شعبي.. سياسيون ونقابيون بريطانيون يرفضون "صفقة ترامب"

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي