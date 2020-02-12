(أزرق أبيض) و(العمل- غيشر -ميرتس) يتفقان على تقاسم فائض الأصوات



وفي غضون ذلك أوضح القطب في (أزرق أبيض)، تسفي هاوزر أن حكومة ضيقة مع (القائمة المشتركة) لم ولن تكون، لأن حزبه لن يتعاون مع أحزاب تدعم الإرهاب أو تمتنع عن شجبه كما قال.



وأكد هاوزر أن (أزرق أبيض)، سيمنح حقوقا فردية متساوية للمواطنين اليهود والعرب دون تفرقة.





هذا وعرض رئيس حزب (ميرتس)، نيتسان هوروفيتس، المتحالف مع حزب (العمل)، برامجه بشأن التربية والتعليم، ومن مجملها : رفع أجور المعلمين وتعزيز جهاز التعليم العربي.

وقال رئيس حزب (العمل)، عمير بيريتس: إن القرار بتوقيع الاتفاق اتخذ نظرا للأهمية التي يشكلها تكتل اليسار الوسط إذ أن حجم هذا التكتل هو الذي سيحسم الامر فيما يخص الشخصية التي ستقوم بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).