الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها لاستمرار فصل التيار الكهربائي خلال ساعات وصلها الثمانية في ظل أجواء برد الشتاء القارس، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وهمومهم في قطاع غزة.



وقالت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لا يعقل أن تواصل شركة الكهرباء تحصيل الجباية من المواطنين دون تقديم خدمات الكهرباء بالشكل المطلوب"، واصفة الحجج التي تتذرع بها شركة توزيع الكهرباء عن أسباب الانقطاع الطويل للكهرباء وتذبذبها، بـ"الواهية" و"غير المقنعة".



ودعت الجبهة سلطة الطاقة الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء لتحمل مسؤولياتهما إزاء تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه دون انقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي خلال ساعات وصلها.



وطالبت الجبهة شركة الكهرباء بتفعيل الجباية من الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية الرسمية والمرافق العامة والبلديات. مؤكدة أن المعالجة الفاعلة لأزمة الكهرباء وسواها من الأزمات يكون بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.