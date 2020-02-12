استكمال التجارب في إسرائيل على منظومة ليزر لاعتراض طائرات صغيرة بدون طيار





وأضافت: أن المنظومة قادرة على رصد الأهداف وتدميرها خلال ساعات النهار والليل والتعامل مع عدة أهداف في آن واحد، وإن كانت تقوم بمناورات.



يشار إلى أن سلطة تطوير الوسائل القتالية تقوم حالياً أيضا بتطوير منظومة ليزر، ستقوم باعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ قصيرة المدى، التي بحوزة المنظمات في لبنان وفي قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأكملت سلطة تطوير الوسائل القتالية "رافائيل"، سلسلة تجارب على منظومة لاعتراض طائرات صغيرة بدون طيار وطائرات رباعية المراوح.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن التجارب تكللت بنجاح، حيث تعمل المنظومة الجديدة بواسطة أشعة ليزر شديدة القوة.