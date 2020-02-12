عائلة قاتل المواطنة شكشك تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الجريمة

قال أمين الفالح، محامي عائلة الفالح بغزة: إن العائلة تفاجأت كما تفاجأ الجميع بحدث مقتل المواطنة صفاء شكسك، والذي قام بقتلها أحد أبناء العائلة.





وأضاف: أن العائلة تحركت من اللحظة ذاتها إلى لجان الإصلاح، وتم إخبارهم، بأنهم غير راضين عن هذا الوضع، وأن العائلة لم يمر عليها مواضيع كالقتل وما شابه.



وأردف الفالح في تصريحات لـ"دنيا الوطن T.V" أن الظروف المادية التي كانت بين الزوجين تعد من أهم الأسباب التي جعلت الأمر يتدفق لهذه الدرجة، و"أننا عملنا بيان استنكار في البداية، ومن ثم بيان تبرئة من القاتل".



وأشار إلى أن القضية في النيابة والجهات المختصة، حيث قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للاقتصاص من المجرم، ولا زالت العائلة مع رجال الإصلاح لأنهم يوجهونهم، ولا يريدون الخروج عن العادات والتقاليد الفلسطينية، مضيفاً، أن المجرم في السجن بالنيابة العامة.



وأكد، بأن العائلة تسعى مع رجال الإصلاح، لأخذ وجه من عائلة "شكشك" الكرام، وأن كل العائلة بدون استثناء، غير راضية عن الذي حدث إطلاقاً.



وأثارت قضية مقتل الفتاة صفاء شكشك، جدلاً في الأوساط الغزية بعدما قام زوجها أحمد الفالح، بقتلها منذ يومين عن طريق الخنق، حيث هزت الحادثة المجتمع بأكمله، حيث وصلت الفتاة جثة هامدة إلى مجمع الشفاء الطبي.



خاص دنيا الوطن