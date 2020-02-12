البيرة" و"جرش" توقعان اتفاقية توأمة بحضور "اشتية"





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من بلديّة جرش الكبرى برئاسة رئيس البلدية الدكتور علي قوقزة، بحضور رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل وعدد من أعضاء وموظفي البلدية.وهنأ اشتية بلديتي البيرة وجرش على توقيع اتفاقية توأمة في مجال تبادل الخبرات والزيارات وفتح آفاق تعاون في تطوير منظومة العمل البلدي.بدوره نقل قوقزة تحيات الشعب الأردني وما يكنونه في أنفسهم ووجدانهم تجاه فلسطين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا استعداده للمشاركة والمساهمة في تعديل وتطوير منظومة العمل البلدي والحكم المحلي، وفتح أبواب التعاون مع أي بلدية في فلسطين.