شؤون فلسطينية

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة
وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم، أن  مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية الاجتماعية ستعكس بشكل أساسي تحولاً حقيقياً في منطلق عمل الوزارة من الاغاثة إلى التنمية، وأن هذا التحديث يأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية ورؤية الوزارة التي لا تقتصر على حماية الفقراء والمهمشين ولكن أيضاً مساعدتهم على النمو وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، ليتمكنوا من الاستقلال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لقطاع التنمية الاجتماعية لمناقشة تحديث استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.

وأضاف أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى بناء سجلات وطنية ونظم معلومات تسمح بتكامل العمل في رسم سياسات اجتماعية تنموية، وسياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفقراء والمهمشين  لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لهم، كما وتسعى إلى توسيع أرضية الحماية الاجتماعية بما في ذلك احياء العمل بقانون الضمان الاجتماعي بعد تحقيق الاجماع الوطني المطلوب على تنفيذه، لما يشكل من رافعة لتخفيف العبء على المساعدات النقدية في فلسطين.

وأشاد مجدلاني بما تم انجازه من قبل الطواقم العاملة في الوزارة والذي تحقق في عملية التحديث والمراجعة للاستراتيجية، وتطويرهم لمصفوفة الأهداف وأدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ استراتيجية قطاع التنمية، كما أشاد بالفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لقطاع التنمية الاجتماعية ودوره في الدعم والمشاركة كجزء من قطاع التنمية الاجتماعية، وقدم شكره الجزيل لليونيسف على ما قدمته من دعم فني لانجاز تحديث الاستراتيجية.



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