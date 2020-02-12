شؤون فلسطينية

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدان الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب المسجد الأقصى المبارك – تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها على المساجد الفلسطينية، فقد أدان  قيام مجموعة من المستوطنين المتطرفين بخط شعارات عنصرية على واجهات مسجد قرية الجش في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م بالإضافة إلى اقتحام عشرات جنود الاحتلال بأحذيتهم للمسجد الإبراهيمي، بعد طردهم حراسه والموظفين الفلسطينيين منه، مبيناً سماحته أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه الاعتداءات إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم.

وأكد على أنها بهذا العدوان تنتهك ما دعت إليه الشرائع السماوية وكفلته القوانين والأعراف الدولية من ضمان لحرية العبادة، مبيناً سماحته أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقها كثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جداًّ لا يمكن السكوت عنها.

كما حذر من الممارسات العدوانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشخصيات الدينية والوطنية والمقدسية، التي كان آخرها إبعاد المهندس مصطفى أبو زهرة – عضو الهيئة الإسلامية العليا- عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، والحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح لمدة 28 شهراً مما يشكل سوابق خطيرة تأتي ضمن سياسة التخويف وإسكات الأصوات المدافعة عن المقدسات الفلسطينية.

وانتقد الذرائع التي تسوقها سلطات الاحتلال من أجل تبرير هذه الاعتداءات بحق الشخصيات المقدسية، داعياً إلى ضرورة الوقوف في وجه هذه الإجراءات، وإيقاف هذه الممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وناشد الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف هذه الإجراءات، التي تستدعي التحرك على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقفها فوراً.

منبهاً إلى أن هذه الهجمة زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وذلك إرضاء للمتطرفين والمستوطنين لكسب أصواتهم قبل الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي يتهدد الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، ويتطلب من المسلمين جميعاً في شتى بقاع الأرض أن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا المحتل المتغطرس، الذي يضرب بالقوانين السماوية والوضعية والأعراف الدولية عرض الحائط.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

عائلة قاتل المواطنة شكشك تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن الجريمة

عائلة قاتل المواطنة شكشك تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الجريمة

البيرة&#34; و&#34;جرش&#34; توقعان اتفاقية توأمة بحضور &#34;اشتية&#34;

البيرة" و"جرش" توقعان اتفاقية توأمة بحضور "اشتية"

العالول: مهاجمة اسرائيل للرئيس تأكيد على أنه يقود خطاً سياسياً صحيحاً ودقيقاً

العالول: مهاجمة اسرائيل للرئيس تأكيد على أنه يقود خطاً سياسياً صحيحاً ودقيقاً

مجدلاني يحذر من لجوء الاحتلال لسيناريو عرفات ضد الرئيس عباس

مجدلاني يحذر من لجوء الاحتلال لسيناريو عرفات ضد الرئيس عباس

هل اتخذت إسرائيل قرار الحرب على قطاع غزة؟

هل اتخذت إسرائيل قرار الحرب على قطاع غزة؟

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

البيرة&#34; و&#34;جرش&#34; توقعان اتفاقية توأمة بحضور &#34;اشتية&#34;

البيرة" و"جرش" توقعان اتفاقية توأمة بحضور "اشتية"

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

الداخلية: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

الداخلية: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

جبارين يحذر من &#34;كارثة&#34; استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ

جبارين يحذر من "كارثة" استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي