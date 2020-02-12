الداخلية: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، العميد الدكتور غسان نمر، أن الضباط الموفدين للدورات العسكرية في الصين، يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم موجودون في كليات بعيدة عن المنطقة المصابة بفيروس (كورونا).



وأكد العميد نمر، أنه وبعد التواصل من خلال هيئة التدريب العسكري الفلسطيني مع السفارة الفلسطينية في الصين، فقد تأكد أن أماكن إقامة هؤلاء الضباط بعيدة عن المدينة المصابة بالفيروس، وأن السفارة على تواصل دائم معهم، حيث إنهم موجودون داخل الكليات، ولا يسمح لهم بمغادرتها حفاظاً على سلامتهم وإن الجانب الصيني، يتخذ كافة الفحوصات والإجراءات اليومية اللازمة للوقاية من الفيروس، ويوفر لهم مقومات الحياة السليمة لاجتياز هذه الفترة.



وأكد العميد نمر بأن هيئة التدريب العسكري، تقوم بالمتابعة الحثيثة لكافة ما يخص هؤلاء الضباط؛ للاطمئنان عليهم وتوفير كل ما يلزم لهم من احتياج، وذلك بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في الصين.