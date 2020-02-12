شؤون فلسطينية

جبارين يحذر من "كارثة" استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ

جبارين يحذر من "كارثة" استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ
مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين أن تزايد الاعتقالات السياسية وتكثيفها هي تعميق لحالات الانقسام الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى لا تتماشى مع ما يواجه شعبنا من استهدافات كبيرة كصفقة القرن وغيرها.

وأكد جبارين أن الاعتقالات السياسية والتعسفية لا تتوافق مع القانون الفلسطيني والدولي أو المنطق، ولا تتوافق مع أي ضمانات حقوقية، كما تزيد من تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل حاجتنا الماسة لانفراجات على كل المستويات وبحاجة لوحدة المشاريع لمواجهة الأخطار المحيطة بنا.

وأضاف أن "ما نواجهه من خطر ليس داخليا فقط بل خارجيا ويجب على الجميع أن يلتفت لهذه المسألة ويتدارك هذا الخطر".

ووصف جبارين أن تغييب السلطة التشريعية والاعلام عما يحدث في الضفة ب"الكارثة الكبرى" لأنك بذلك تغيّب سلطة كاملة مطلوب منها ممارسة دور الرقابة على الأداء التنفيذي، كما يمثل ضرب كامل للمؤسسات التشريعية والإعلامية وإعطاء مساحة لتغوّل أشخاص متحكمين بالبلد وليس سلطة تنفيذية.

وأردف جبارين: "هذا كله جعل ثقة المواطنين مهزوزة بما يتعلق بالقضاء في ظل أزمة حقيقية للقضاء الفلسطيني المتمثلة بعمليات الترقية غير القانونية وغيرها، ما دفع البعض لأخذ الحق باليد دون الالتفات للقانون".

وشدد الناشط الحقوقي على أنه حان وقت الإصلاح من خلال أن يكون القضاء مستقل من جهة، وفاعل من جهة أخرى، وليس مرتبطا بأفراد أو أجهزة أمنية.

ودعا جبارين لضرورة تعيين القضاة وفق معايير محكومة بموجب القانون يطبق فيها إرادة القانون من الألف الى الياء، وليس وفق إرادة الأشخاص المتنفذين من الالف للياء.

وقال جبارين إن موقف المؤسسات الحقوقية واضح وداعم ومساند لكل من تقع عليهم هذه انتهاكات الأجهزة الأمنية والاعتقالات السياسية، مستنكرًا مواصلة السلطة للانتهاكات بكافة أشكالها بالضفة الغربية، وتجاهل مطالبات الجهات الحقوقية بوقفها.

وتصاعدت انتهاكات السلطة بحق المواطنين خلال شهر يناير كانون الثاني المنصرم وبلغت 442 انتهاكا، وشملت الانتهاكات عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، وطالت 80 أسيرا محررا، و63 طالبا من طلبة الجامعات.

ووفق التقرير الشهري للجنة أهالي المعتقلين السياسيين لشهر كانون ثاني يناير 2020، فقد شملت انتهاكات السلطة أيضا 27 انتهاكا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 انتهاكا بحق موظفين، و9 انتهاكات بحق تجار، وثلاثة انتهاكات بحق محامين ومثلهم بحق مهندسين، وانتهاكان بحق صحفيين.

وأفاد التقرير أن أجهزة السلطة مارست عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، ورفضت أجهزة السلطة الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

عائلة قاتل المواطنة شكشك تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن الجريمة

عائلة قاتل المواطنة شكشك تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الجريمة

البيرة&#34; و&#34;جرش&#34; توقعان اتفاقية توأمة بحضور &#34;اشتية&#34;

البيرة" و"جرش" توقعان اتفاقية توأمة بحضور "اشتية"

العالول: مهاجمة اسرائيل للرئيس تأكيد على أنه يقود خطاً سياسياً صحيحاً ودقيقاً

العالول: مهاجمة اسرائيل للرئيس تأكيد على أنه يقود خطاً سياسياً صحيحاً ودقيقاً

مجدلاني يحذر من لجوء الاحتلال لسيناريو عرفات ضد الرئيس عباس

مجدلاني يحذر من لجوء الاحتلال لسيناريو عرفات ضد الرئيس عباس

هل اتخذت إسرائيل قرار الحرب على قطاع غزة؟

هل اتخذت إسرائيل قرار الحرب على قطاع غزة؟

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

الديمقراطية تدعو شركة الكهرباء لتحمل مسؤولياتها في تقديم خدماتها للمواطنين بغزة

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

نقابة المحامين وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

البيرة&#34; و&#34;جرش&#34; توقعان اتفاقية توأمة بحضور &#34;اشتية&#34;

البيرة" و"جرش" توقعان اتفاقية توأمة بحضور "اشتية"

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

مجدلاني: إحداث التنمية الحقيقية لا يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

﻿المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

الداخلية: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

الداخلية: الضباط الموفدون للدورات العسكرية في الصين يتمتعون بصحة جيدة

جبارين يحذر من &#34;كارثة&#34; استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ

جبارين يحذر من "كارثة" استمرار الاعتقالات السياسية بالضفةَ

منوعات

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على &#34;صفقة القرن&#34;

مُرتدياً الكوفية.. هكذا علق عاصي الحلاني على "صفقة القرن"

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة مفاجئة

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد كادت أن تفقد جنينها الأخير بسبب "صبايا الخير"

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

في سن الـ55.. غادة عبدالرازق تتعلم رقص الباليه

إليسا: &#34;هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج&#34;

إليسا: "هذا سبب إصابتي بالسرطان.. والحمدالله لم أتزوج"

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

هكذا ظهرت أديل في حفل الأوسكار بعد فقدان 45 كيلوغراما من وزنها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شاهد: وضعية غريبة لكيم كارداشيان في سيارتها بسبب ضيق فستانها

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

شويكار تخرج عن صمتها بعد خبر تدهور حالتها الصحية

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه.. والأخير يرد

عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

مقتل قيادي من الحوثيين وعدد من أفراد مجموعته غرب اليمن

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

أُغلقت منذ بدء الاحتجاجات.. السلطات الأمنية تُعيد فتح جسر وشوارع ببغداد

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي

هيئتا الأركان الروسية والسورية: أكثر من 150 مدنياً قُتلوا بإدلب الشهر الماضي