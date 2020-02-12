الاحتلال يغلق حاجز "الكونتينر" العسكري شرق بيت لحم





رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز "الكونتينر" العسكري، شرق بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المذكور أمام مركبات المواطنين بشكل مفاجئ، وشرعت بالتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.وتقيم قوات الاحتلال حاجز (الكونتينر) العسكري قرب بلدة السواحرة الشرقية جنوب الضفّة، وتحديدا على بداية طريق وادي النار شمالاً، وهو الرابط الوحيد بين شمال الضفة وجنوبها.