الاحتلال يُغلق غرب رام الله ويعيق حركة المواطنين لليوم الثالث

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل قرى وبلدات غرب رام الله، مما أعاق حركة المواطنين لليوم الثالث على التوالي.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية.



وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود.



وفي السياق، أغلق جيش الاحتلال، أول أمس الإثنين، الطريق أمام المركبات على عدد من القرى الفلسطينية غرب رام الله على طول الطريق 465، والذي يطلق عليه طريق "عابر الضفة"، ومداخل بعض القرى أغلقت بالكامل في بوابات حديدية، وأخرى بواسطة نشر حواجز عليها جنود.



ولفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار الجيش اغلاق قرى دير نظام ودير أبو مشعل والنبي صالح وقرية عابود، جاء بعد ادعاء المستوطنين على عمليات إلقاء حجارة.



وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن اغلاق القرى تم بسبب تزايد أعمال المقاومة العنيفة مثل عمليات رشق الحجارة، وزجاجات حارقة، وزجاجات مليئة بالدهان.



علما بأن طريق 465، هو الطريق الرئيسي الذي يربط بين كل هذه القرى، بين بير زيت ورام الله، وبين القرى والحاجز المعروف باسم حاجز رنتيس، ومن خلاله يمر العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل.