شؤون فلسطينية

نقابة المحامين وبلدية غزة توقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما

نقابة المحامين وبلدية غزة توقعان مذكرة تفاهم لحل كافة الخلافات العالقة بينهما
رام الله - دنيا الوطن
وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين، مذكرة تفاهم مع بلدية غزة وذلك بشأن رخص مكاتب المحامين والقضايا الجزائية المقامة بحق الاساتذة المحامين وذلك بعد  سلسة من الاجتماعات التي جمعت الطرفين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة.

ووقع عن نقابة المحامين المذكرة، نائب نقيب المحامين الاستاذ عبد العزيز الغلاييني وعن بلدية غزة الدكتور يحيى السراج رئيس البلدية وبحضور كل من رنا الحداد عضو مجلس نقابة المحامين والمحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المحامين وأعضاء المجلس البلدي.

وتضمنت المذكرة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إسقاط كافة القضايا الجزائية المقامة بحق الاساتذة المحامين وعدم اقامة اي قضية جزائية بحق اي محامي مستقبلا وكذلك  عدم قبول أي عقد في البلدية إلا بعد المصادقة عليه من قبل محامي مزاول ونقابة المحامين مع ترتيب وضع خاص لمعاملات البلدية وتقديم خصم على رسوم رخصة المكتب بدل اشغال مكان بواقع 50% من قيمة الفاتورة وتشكيل لجنة لتذليل اي عقبات تواجه الأساتذة المحامين مع البلدية وتنفيذ المذكرة.

وبدوره شكر نائب نقيب المحامين الاستاذ عبد العزيز الغلاييني رئيس واعضاء المجلس البلدي والمستشار القانوني المستشار سعيد الشرفا في بلدية غزة والهيئة المستقلة والدكتور عبد الكريم شبير والمستشار سمير المدني على الجهود المبذولة وصولاً لهذه المذكرة التي من شانها أن تخخف عن كاهل المحامين وتنهي موضوع القضايا الجزائية بحقهم من البلدية، مؤكدً أن نقابة المحامين تدعو كافة البلديات للحذو تجاه بلدية غزة لحل كافة المشاكل العلاقة مع المحامين والعمل على تنظيم العلاقة التي تربط البلدية بمهنة المحاماة تعزيز لدور التكالمي بين الطرفين .

ومن جانبه عبر السراج عن سعادته من ابرام هذا الاتفاق مع النقابة، مؤكداً على عمق  العلاقة التكاملية بين بلدية غزة ونقابة المحامين التاريخية في عدد من التقاطعات المهنية والوطنية، داعيا من الله أن يوفق كافة الاطراف في تعزيز العلاقات والعمل على حل اي اشكاليات تواجه الطرفين بصورة متواصلة.

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