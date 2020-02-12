عربي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي

(سانا): مقتل مواطن سوري خلال اشتباك مع القوات الأمريكية شرق القامشلي
قوات أمريكية في القامشلي
رام الله - دنيا الوطن
قُتل شخص وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات أمريكية، النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي.

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد تجمع أهالي القريتين عند حاجز للجيش السوري، وقام بمنع عربات أمريكية من المرور في حين رشق أهالي قرية بوير البوعاصي عربات القوات الأمريكية، بالحجارة وأنزلوا العلم الأمريكي عنها.

وذكرت (سانا) في الحسكة أن حاجز الجيش السوري في المنطقة أوقف صباح اليوم أربع عربات تابعة لقوات الاحتلال الامريكي كانت تسير على طريق السويس/علايا/خربة عمو الى الشرق من مدينة القامشلي وعندها تجمع مئات الاشخاص عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنع عربات الاحتلال من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وبيّنت أن الجنود الأمريكيين قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب بمقتل مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو.

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