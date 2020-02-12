دولي

الإعلان في إسرائيل عن الهيئة القضائية التي ستنظر بملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو

الإعلان في إسرائيل عن الهيئة القضائية التي ستنظر بملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو
الهيئة القضائية التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن في إسرائيل صباح اليوم، عن الهيئة القضائية، التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس. 

والهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم: ريفكا فريدمان فلدمان رئيسة الهيئة، وعضوية القاضيين موشيه بار عام وعودد شاحم.

والقاضيان فريدمان وشاحام، يعتبران من المتشددين في قضايا الفساد، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكانت فريدمان في هيئة القضاة التي أدانت رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بينما كان القاضي شاحام في الهيئة التي أدانت الوزير تساحي هنيغبي في حينه في ملف التعيينات السياسية.

وبعد تحديد هيئة القضاة، من المرجح أن يخوض نتنياهو معركة قضائية قد تستغرق أشهراً عديدة ويطالب وكلاؤه بتلقي كافة مواد التحقيق التي لم يتم تسليمها أياهم حتى الآن. 

ويُعتقد أن جلسات المحكمة ستؤجل بغية منحهم المهلة الكافية لدراسة هذه المواد، وإذا رفض القضاة طلب المحامين تلقي هذه المواد فبإمكانهم استئناف القرار إلى المحكمة العليا الأمر الذي يؤدي إلى إطالة وقت النظر في القضية.

كما يرجح أن يطلب المحامون من المحكمة إعفاء رئيس الوزراء من حضور جلسات المحكمة بداعي أنه يجب عليه أن يتفرغ لإدارة شؤون الدولة، إلا أنه سيضطر إلى المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته وليواجه استجواب النيابة، ويعتقد أن جلسات المحكمة ستعقد يومياً.

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