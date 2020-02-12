شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تُعلن سلسلة فعاليات تصعيدية لتحقيق مطالبها

نقابة الأطباء تُعلن سلسلة فعاليات تصعيدية لتحقيق مطالبها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نقابة الأطباء، أنها تواجه واقعاً، يدفعها إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، نتيجة سياسات الحكومة التي تضرب بعرض الحائط كل التفاهمات والحوارات، التي تمت مناقشتها منذ عدة أشهر، مؤكدة أنها لن تقبل التجاهل ولا الاستهتار والتنصل من القرارات، رغم صدور توجيهات من الرئيس، والذي أوصى بتشكيل لجنة، وإنهاء عملها خلال شهر، إلا أننا وبعد انتهاء المهلة، لم تكلف الحكومة نفسها بتشكيل هذه اللجنة، والجلوس مع النقابة.

وبناء على ذلك، أعلنت نقابة الأطباء، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بدء فعاليات صعبة ومؤلمة لنا جميعاً، لن تتراجع عنها إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة، وحقوقنا المسلوبة.

فقد اجتمع مجلس النقابة، وأكد على النقاط التالية:

1- توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرة لجميع- المراكز- والمستشفيات، ومرافق وزارة الصحة.

2- تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي من تاريخ 5/3، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام، لتصبح 100% وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150%، واضافة علاوة مخاطرة لجميع الأطباء، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020، وجدولة مستحقاتهم المالية. 

3- إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعه العربيه الامريكيه لانه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

 4- تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها.

5- توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 و سنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية و دفع بدل نهاية خدمة وتحسين ظروف العمل.

6- دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه باسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

7- رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

8- تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء. .

9- الاسراع في اقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة اشهر لمجلس الوزراء.

وعليه، قرر مجلس النقابة الإجراءات التالية:

1- يوم الأحد 16.2.2020 تعليق العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس.

2- يوم الاثنين تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة مع الالتزام بالتواجد والاعتصام أمام مجلس الوزراء الساعة 11 صباحا يستثنى من ذلك المناوبين في المستشفيات.

3- يوم الثلاثاء تعليق العمل في مديريات الرعاية الصحية الاولية وتعليق العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة في المستشفيات وتقوم نقابة الاطباء بعمل حملة طبية في المناطق المصنفة جيم والمهمشة وتشكيل وفود من المدن والتوجه للاغوار لعمل أيام طبية تطوعية مع التزام الزملاء بالمشاركة.

4- يوم الاربعاء تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرا لغير المناوبين و العاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية.

5- يوم الخميس تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام ودائرة التحويلات.

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