صبيح: خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن شُجاع وشامل



وأشاد بالتفاف شعبنا حول قيادته في المسيرات الحاشدة التي خرجت رفضاً للصفقة، ليس في رام الله وغزة فحسب، وإنما في العواصم العربية والعالمية.



ودعا أمين سر المجلس الوطني إلى مزيد من الالتفاف حول الرئيس عباس، والقيادة، في ظل التهديدات التي يتعرض لها الرئيس وقضيتنا.

رام الله - دنيا الوطنوصف أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، خطاب الرئيس محمود عباس، أمس، في مجلس الأمن بالشجاع والشامل.وقال صبيح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الرئيس، أعلن رفضه لـ (صفقة القرن) في قلب مجلس الأمن، وأمام ممثلين عما تسمى (صفقة القرن).