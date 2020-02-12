علي جبريل.. نموذج لشاب فلسطيني يتحدى الإعاقة وسط أُمنيات بالاحتراف

علي جبريل

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خاص دنيا الوطن- نادين اليازجي

اعتدنا على رؤية لاعبي كرة سلة، ولكن كان من غير المألوف أن نرى لاعبين على كراسي متحركة، إلا أن الشاب علي جبريل لم تقف إعاقته حاجز أمامه، بل تغلب عليها، واستطاع أن يحصل على لقب أصغر وأفضل لاعب كرة سلة في غزة، وأفضل صانع أهداف في فريقه.



علي جبريل صاحب (23 عاماً)، من قطاع غزة، لاعب كرة سلة على الكراسي المتحركة في فريق نادي السلام الرياضي.



تحدث جبريل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" عن بدايته مع فريق السلام الرياضي لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعتبره بيته الثاني، حيث قال: "دخلت النادي في عام 2013، لم أكن أعلم شيئاً عن الرياضة، بدأت بلعبة تنس الطاولة، ومن ثم طاولة جلوس، ولم أهتم بها؛ لأنها تحتاج إلى الكثير من اللياقة".



وأضاف: "بدأت بلعب كرة السلة في عام 2014، حتى مجيء مدرب أمريكي في العام 2015 بالتعاون مع الصليب الأحمر، الذي أنشأ مخيماً تدريبياً، لجميع نوادي قطاع غزة؛ لتدريبهم على كرة السلة وآلياتها وقوانينها".



وأشار إلى حصوله على مساعد المهندسين لمواءمة الأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2020: مضيفاً: "أنني أصبحت مساعد المهندسين لمواءمة أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعني تقييم الأماكن، وتقديم تقرير؛ لكي تتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة".



أما عن مشاركته في فريق "احنا نقدر" للدبكة الشعبية على الكراسي المتحركة، فلفت إلى أن الفريق، يتكون من أربع بنات وشابين، ولكن توقف الفريق؛ بسبب العادات والتقاليد والانتقادات الكبيرة، التي وجهت لنا من قبل الناس، خاصة للبنات، ومرض أحد أعضاء الفريق".



وأكد جبريل، أنه يطمح للسفر إلى الخارج، وأن يصبح لاعب كرة سلة، ولكن بسبب الوضع الذي نعيشه في قطاع غزة، وعندما نخطط لشيء لا ينفذ، نتيحة تلك الأوضاع، فمن الصعب، أن أصبح لاعباً محترفاً في كرة السلة على الكراسي".